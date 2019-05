Spalletti saluta l’Inter dopo due anni Uomini forti | destini forti

termometropolitico

(Di giovedì 30 maggio 2019)duemesi di voci che si sono susseguite, da stamattina Lucianonon è più l’allenatore dell’Inter. Il tecnico toscano ha infatti trovato l’accordo con il club nerazzurro per una risoluzione anticipata di contratto, che lo porterà probabilmente a ricevere una lauta buonuscita. Ora si attende solo l’ufficialità dell’insediamento di Antonio Conte, per far partire un nuovo ciclo con obiettivi sempre più alti. Ma queste due stagioni sotto la guida dicome sono andate? LEGGI ANCHE: Gattuso, nonostante tutto, si meriterebbe una statua Il resoconto dell’eraArrivato nell’estate 2017 reduce dalla seconda esperienza alla Roma, Lucianoè stato portato all’Inter per un solo motivo: tornare in Champions League. Obiettivo raggiunto in ...

DiMarzio : 'Sei stato l'allenatore dell’#Inter, sarai per sempre il mio” ?? Così #Zhang saluta #Spalletti - Sport_Mediaset : L'#Inter saluta #Spalletti: l'esonero è ufficiale. I nerazzurri e l'allenatore si separano dopo due anni e due qual… - PinaCalla : RT @marifcinter: La #CurvaNord saluta #Spalletti e manda un messaggio a #Conte: 'Riteniamo Spalletti esser stato onorevole interprete della… -