Migranti su un gommone in avaria | la marina militare interviene | Ong | Poteva agire

La Marina soccorre 100 Migranti su un gommone a sud di Lampedusa : Il pattugliatore d`altura della Marina Militare "Cigala Fulgosi" ha soccorso 100 migranti su un gommone in acque internazionali, a circa 90 miglia a sud di Lampedusa. L`unità, spiega la Marina in una nota, "constatate le condizioni del natante, con motore spento, in precarie condizioni di galleggiamento e considerate le condizioni meteorologiche in peggioramento, è intervenuta in soccorso delle persone che erano in imminente pericolo di vita". ...

Migranti - nave della Marina soccorre il gommone in difficoltà al largo della Libia : La nave militare "Cigala Fulgosi" della Marina sarebbe intervenuta stamattina intorno alle 9:30 per salvare i Migranti in difficoltà al largo della Libia. Oggi la Ong Alarm Phone aveva lanciato l'allarme su Twitter, in quanto sul gommone in questione si trovano circa 80-90 persone, che a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine rischiavano la vita. Proprio per questo la nave è intervenuta per trarre in salvo questa povera gente. ...

Migranti - l’allarme delle Ong : “Gommone con 90 persone in avaria - è morta bimba di 5 anni”. Interviene marina italiana : “Un lato del gommone si è sgonfiato, è senza motore e sta imbarcando acqua. Non hanno più carburante e sono alla deriva”. È l’allarme lanciato su Twitter dall’ong Alarm phone che stanotte ha segnalato la presenza di un barcone alla deriva al largo della Libia. A bordo ci sarebbero circa 90 persone, tra cui 15 bambini, il più piccolo dei quali ha 9 mesi, e una donna incinta. Alle 9:06, l’Ong ha denunciato poi la ...

