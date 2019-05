Fumo | l’appello dall’oncologo | “aiutate coloro che fumano | vi sono metodi in grado di far

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Diversi studi hanno dimostrato che il 75-80% dei fumatori vuole smettere, mentre un terzo ha almeno tentato più volte seriamente” di dire addio alle sigarette. “Va ricordato che videi benefici reali sulla Salute nello smettere di fumare a ogni età”. E “se soltanto una piccola parte degli attuali 1,1 miliardi di fumatori fossero capaci” di liberarsi del pacchetto, “i vantaggi a lungo termine sulla Salute e sull’economia sarebbero immensi“. Lo sottolinea alla vigilia della “Giornata mondiale senza tabacco” promossa dall’OMS l’oncologo Umberto Tirelli, lanciando il suo appello a un sforzo comune: “I governi, le organizzazioni sanitarie, le scuole, le famiglie e ogni individuo – afferma –chiamati a cercare di aiutareche oggie a fare in modo che abbandonino il loro ...

