Esiste la meccanica molecolare e a cosa serve?

quotidianodiragusa

(Di giovedì 30 maggio 2019)lae a? Si e' parlato di questo nell'Aula Natta del Politecnico di Milano per il nobel Stoddart

FaberSorrentino : RT @carloi: Un esperimento indica che non esiste una realtà oggettiva - carloi : Un esperimento indica che non esiste una realtà oggettiva - MAKEFREEUS : @nubulina @ArmandoTerminio @AvvPaoletto @fdecollibus (segue) meccanica quantistica e relatività manco per niente, f… -