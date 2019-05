De Laurentiis | «Ieri tifavo per Sarri | tifavo per un italiano innanzitutto»

ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2019) Intervenendo telefonicamente ad un evento per le Universiadi al Circolo Canottil presidente del Napoli Aurelio Deha rinnovato i suoi complimenti a Maurizioper la vittoria dell’Europa League. Come riportato dall’Ansa: «Certo cheper il Chelseaper unprima di tutto, anzi due visto che oltre ac’era anche Jorginho. Ho fatto subito i complimenti aanche perché portarlo sulla panchina del Napoli era stata una mia scelta, che all’epoca venne osteggiata da tutti. I signori della curva mi scrissero su tutti i muri della città che avevo sbagliato. Ma sono abituato. Ricordo che quando diedi Quagliarella alla Juve sostituendolo con Cavani venni criticato e oggi tutti vorrebbero che Cavani tornasse» L'articolo De: «perper un» sembra essere ...

