Anatomia dell’egemonia di Salvini

(Di giovedì 30 maggio 2019) Come si costruisce l’egemonia politica, cioè quell’insieme di pensieri automatici, di assunzioni date per scontate, e perciò neppure discusse, di “verità” che scavano nel profondo, nell’epoca dei social media?Un’indagine, che procede quasi come un bisturi, analizzando la campagna elettorale europea, lo mostra con chiarezza. Sono stati analizzati quasi tre milioni di twitter relativi agli ultimi dieci giorni della campagna elettorale. È un flusso incessante di opinioni, discussioni, combattimenti virtuali, ma non per questo meno pesanti o meno importanti.Cominciamo da alcuni dati, per poi azzardare qualche interpretazione.è in testa come nome più citato negli hashtag o negli altri ranking di questo tipo. Non è naturalmente una sorpresa, ma forse lo è la distanza che lo separa dagli altri, ...

