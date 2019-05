AIA ritira alcuni lotti di spinacine e cotolette | potrebbero contenere pezzi di plastica

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Un nuovo ritiro a scopo precauzionale interessa tre tipologie di prodotti molto popolari tra i consumatori cheessere seriamente dannosi per la salute. Sono a rischio lee lerealizzate da AIA che, come ha fatto sapere la stessa azienda alimentare,racchiudere all’interno dei frammenti dibianca. In particolare sono interessate a questa allerta ledi pollo e tacchino e la cotoletta in formato gigante Bigger XXL di tacchino. Un identico richiamo è stato pubblicato anche sul sito web del ministero della Salute che specifica come il prodotto sia stato tolto dagli scaffali dei negozi “per rischio fisico”. Anche la Coop si è mossa, precisando però che l’emergenza riguarda solo le confezioni dida 220 grammi presenti all’interno dei propri punti vendita in Toscana. Un’altra catena interessata al ritiro dei prodotti ...

