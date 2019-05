Adolescenti | fino a 6 ore al giorno attaccati allo smartphone e dipendenti dalle notifiche

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Passanotre alle sei ore al cellulare, lo usano anche a scuola nonostante i divieti, non sanno più gestire i momenti vuoti e sono in perenne attesa di una notifica per sentirsi gratificati. È la fotografia che ci consegna l’Osservatorio nazionale sull’adolescenza che ha raccolto i dati su un campione di 3.900 ragazzi tra gli 11 e 13 anni e 9.000tra i 14 e i 18 anni. Il primo numero che emerge è legato al tempo che i ragazzi trascorrono con il telefono in mano: il 46% degli 11-13enni resta attaccatoal massimo due ore mentre il 44% dei più grandi arriva a stare al telefono anche sei ore al. “Più crescono – spiega Maura Manca, presidente dell’Osservatorio – più aumenta il tempo che restanoal cellulare. Man mano che diventano più grandi usano in maniera continuativa lo. Registriamo persino una percentuale del 14% di ...

