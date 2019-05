“Venite mia nuora sta picchiando mio nipote” | nonna fa arrestare la madre violenta a Parma

fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il ragazzino aveva già litigato con laed era scappato dalla nona paterna. Quando questa lo ha riaccompagnato a casa lalo ha picchiato arrivando a sbatterlo con la faccia contro i mobili. A questo punto laha chiamato la polizia facendola. L'adolescente è stato accompagnato in ospedale dove ha avuto una prognosi di 18 giorni.

grandevoglia35 : RT @angeldevil93_: Resto in ufficio ancora per un po' venite non lasciatemi sola...... Cliccate sul link sul profilo entrare direttamente n… - AucielliC : RT @frapoggi7370: Stronzi uccellini di merda che venite a cantare di fronte alla mia finestra......io non sono romantica! E poi stavo dorm… - frapoggi7370 : Stronzi uccellini di merda che venite a cantare di fronte alla mia finestra......io non sono romantica! E poi stavo dormendo! -