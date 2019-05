Un alpinista americano morto sull’Everest | è l’undicesima vittima

fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Christopher John Kulish, uno scalatore statunitense di 61 anni, ha perso la vita mentre affrontava la discesa dalla vetta del monte sul versante nepalese.

todasastribosyt : Alpinista americano passa mal e morre no Everest - AngelaAGMendes : RT @RevistaISTOE: Alpinista americano morre no Everest - CantarellisF : RT @RevistaISTOE: Alpinista americano morre no Everest -