Tornado e “pericolose tempeste” in USA | morti | feriti e devastazione Allerta a New York

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) E’ emergenza negli Stati Uniti, dove le avverse condizioni meteo stanno provocando danni a persone e cose. Devastantisi sono abbattuti sull’Indiana e sull’Ohio: il bilancio provvisorio è di un morto e 130. E’ emergenzaanche in Kansas: Kansas City si prepara a essere colpita dal maltempo. Il presidente Trump ha fatto sapere, via Twitter, di avere offerto al governatore dello Stato dell’Arkansas il sostegno del governo per l’emergenza maltempo che in queste ore sta colpendo l’area con inondazioni e, causando: “Ho appena parlato con il Governatore del Grande Stato dell’Arkansas Asa Hutchinson per informarlo che la Fema e il Governo federale faranno tutto il necessario per dare una mano per quella che si considera un’inondazione da record. Asa e i funzionari locali stanno ...