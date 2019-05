Roma | per la panchina sarebbero in pole Giampaolo e De Zerbi | Gasp rinnova con la Dea

Bimbo morto all'asilo a Roma - la Procura indaga per omicidio colposo : omicidio colposo. E' il reato ipotizzato dai pm di Roma che indagano sulla morte del Bimbo di 10 mesi nell'asilo nido Pastrocchi e Scarabocchi di via della Marrana, all'Appio. Il...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione sotto controllo - nuova allerta rossa per Secchia e Panaro : nuova allerta meteo rossa in Emilia–Romagna per criticità idraulica anche per la giornata di domani, giovedì 30 maggio, sui bacini dei fiumi Secchia e Panaro, tra il modenese e il reggiano (Zona F). Dopo la giornata di ieri, con l’allerta rossa in pianura tra Parma e Bologna che aveva fatto scattare lo stato di mobilitazione regionale, la situazione in Emilia-Romagna è sotto controllo, anche se resta alta l’attenzione in pianura. Oggi ...

As Roma - da Petrachi a Gasperini fino a Zaniolo : il futuro passa dalla rivoluzione : Un sesto posto che sa solo di Europa League, un altro pezzo di storia lasciato andare senza spiegare il perché, un nuovo allenatore e una squadra da ricostruire per far fronte alle possibili partenze. La stagione della Roma si è conclusa tra lacrime e amarezza. E sono soprattutto quelle dei tifosi, costretti malvolentieri a salutare De Rossi e a rincorrere un presidente che gioca a fare il Mark Caltagirone dall’altra parte del mondo. Nella ...

Allegri verso il Barcellona - perché la pista è calda. E intanto la Roma... : Il 2019 sarà in parte ricordato come l' anno in cui le grandi e meno grandi del calcio internazionale hanno deciso di investire molti dei loro quattrini per un nuovo allenatore. A partire dal Real Madrid, che a marzo ha annunciato il ritorno di Zidane dopo i fallimenti di Lopetegui e Solari, sino al

Tesla - in giro per Roma su una Model 3. La scossa del lusso : Non ci aspettavamo certo da Tesla la spinta all’auto elettrica di massa. Ora che l’azienda californiana sceglie le sue strategie di marketing anche per l’Italia, confermiamo che così non è. Il marchio inventato e raccontato da Elon Musk si fa trovare a Roma tra i nomi del maggior lusso continentale, in un Temporary Store allestito con garbo e furbizia all’interno dei nuovi magazzini Rinascente di Via del Tritone 61. Un ...

Alluvioni in Emilia-Romagna - esperto Arpae : “Pericolosità media per il 45% del territorio” : “L’Italia è un territorio soggetto a molti rischi. Volendo illustrare in particolare la regione Emilia Romagna e parlando di rischio legato al territorio, salta agli occhi la problematica di rischio idraulico, quindi piene dei fiumi, e anche di rischio idrogeologico, ovvero frane“, lo spiega ad AdnKronos Sandro Nanni, responsabile di servizio sala operativa e centro funzionale di Arpae Emilia-Romagna, in riferimento a maltempo ...

La Roma valuta Fiumicino per il nuovo stadio : Come riporta l’edizione Romana di Repubblica la Roma sta vagliando il piano B per la realizzazione del nuovo stadio, visto le difficoltà emerse con il progetto a Tor di Valle Nei giorni scorsi emissari della As Roma sono andati a fare una “scampagnata” molto interessata su terreni di proprietà del costruttore Leonardo Caltagirone lungo la Roma-Fiumicino. Aree già edificabili, già dotate di collegamenti viari e anche in ferro, sia i treni ...

Sbarca al porto di Catania la musica magnetica e controcorrente del giovane performer siculo-Romano - Godo : Venerdì 31 maggio, alle 16:00, la presentazione di “È vero” alla Nuova Dogana Domenica 2 giugno, alle 23:00, l’esibizione nel

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : paura per i fiumi in piena : Francesca Bernasconi Secondo un'analisi di Coldiretti, 1,2 milioni di famiglie sono a rischio alluvione. allerta anche i Veneto, Toscana e Lombardia È scattata l'allerta Maltempo. Le piogge previste per la giornata di oggi e domani su tutta la Toscana, l'Emilia Romagna e il Veneto aumentano il rischio di dissesti idrogeologici e idraulici. In Emilia Romagna oggi è allerta rossa, dato che una nuova perturbazione porterà Maltempo sulle ...

Su Amazon arriva la serie The Wilds - una nuova Lost in stile Romanzo di formazione per adolescenti? : Amazon Studios punta sul genere young adult con la nuova serie The Wilds, che sulla carta assomiglia ad una versione teen drama del classico Lost di ABC. Nata dalla penna della scrittrice e produttore esecutiva Sarah Streicher, già showrunner di Daredevil, The Wilds è la prima serie di ABC Signature Studios (che fa parte dei Disney Television Studios) per Amazon, realizzata nell'ambito di un contratto più ampio tra i due colossi ...

Un laboratorio politico a Roma per arginare l'ondata leghista : Con la Francia che va alla Le Pen e l’Italia a Salvini, il trumpismo arriva in Europa. Il Vecchio continente diviso, ogni Paese in ordine sparso (il Regno Unito dilaniato con la Brexit) e ognuno che grida “prima i suoi”.Lo spettro dell’immigrato che ci invade ha inciso in modo trasversale su tutti i Paesi al voto, a volte tanto a volte meno, ma è la costante. Sullo sfondo ci sono invece i problemi veri che sono la ...

Vento del Sud è il nuovo singolo dei TiRomancino per l’estate dopo l’approdo in Virgin : Il nuovo singolo dei Tiromancino è Vento del Sud. Il brano arriverà a stretto giro di settimane e segna l'approdo del gruppo romano in Virgin, dopo l'esperienza in Sony con la quale hanno rilasciato la raccolta di duetti Fino a qui, che comprende collaborazioni con alcuni dei maggiori artisti italiani. L'annuncio del cambio di etichetta è arrivato direttamente sui canali social dedicati al gruppo, nei quali è stato rivelato anche il ...

Roma - per lo stadio al vaglio anche Fiumicino : Nuovo stadio Roma Fiumicino – In casa Roma si continua a lavorare per lo stadio del futuro. Il club giallorosso, il cui progetto per lo stadio è incentrato su Tor di Valle, starebbe comunque guardando ad altre possibilità. Come riporta “La Repubblica – Roma”, una seconda area interessante per il nuovo impianto è stata identificata […] L'articolo Roma, per lo stadio al vaglio anche Fiumicino è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Maltempo Emilia-Romagna : allerta rossa per i fiumi - ponti chiusi a Modena : Emilia–Romagna stretta nella morsa del Maltempo: è in vigore l’allerta rossa per le piene dei fiumi e il rischio di esondazioni e frane. A Modena riaperto il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, dopo la pulizia della strada. Rimangono chiusi i ponti sul Secchia dove si prevedono le maggiori criticità con un nuovo innalzamento del livello del fiume, nelle prossime ore, a causa delle piogge persistenti. Per tutta la giornata è ...