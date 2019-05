Omicidio Pamela Mastropietro | Oseghale condannato all’ergastolo

Omicidio Pamela - Procura di Macerata chiede l'ergastolo per Oseghale - : Il pm ha chiesto anche l'isolamento diurno per 18 mesi per l'uomo accusato del delitto. La tesi dell'accusa è che Oseghale abbia stuprato, ucciso a coltellate e poi smembrato la 18enne

Pamela Mastropietro - chiesto l’ergastolo per Innocent Oseghale per stupro e Omicidio : Il procuratore di Matera Giorgio Giovanni ha chiesto l’ergastolo per Innocent Oseghale e 18 mesi di isolamento diurno, il cittadino nigeriano accusato dello stupro e dell’omicidio della 18enne romana i cui resti furono ritrovati in un trolley il 31 gennaio 2018. La ragazza era “uno strumento per soddisfare la sua cupidigia sessuale – ha detto il magistrato – la guardava come un oggetto idoneo a soddisfare le sue ...

Omicidio Pamela - la requisitoria del pm 'Non è morta di overdose - uccisa da Oshegale con due coltellate' : Pamela Mastropietro, la ragazza romana fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio del 2018 , 'Non è morta di overdose, è stata uccisa da Oseghale con due coltellate'. Lo ha ribadito il sostituto ...

Omicidio Mastropietro : Non fu overdose - Pamela fu uccisa perché voleva scappare : "Oseghale ha compiuto atti sessuali senza il consenso di Pamela". Nella requisitoria davanti alla Corte di Assise di Macerata il pm ha ricostruito la dinamica della morte di Pamela, avvenuta, come ha spiegato, "Non per overdose, ma perché Pamela aveva tentato di scappare da Oseghale". Il processo a carico di Innocent Oseghale è celebrato a porte chiuse. Il corpo di Pamela Mastropietro è stato trovato all'interno di due valige, il 30 gennaio ...

Macerata - Omicidio Pamela Mastropietro : no a nuova perizia richiesta dalla difesa - Sky TG24 - : I legali dell'imputato avevano chiesto di disporre maggiori accertamenti per dimostrare che le coltellate sono state inferte dopo la morte della ragazza, ma la Corte d'Assise di Macerata ha rigettato ...

Omicidio Pamela - Oseghale : 'Non l'ho uccisa' : Innocent Oseghale rompe il silenzio e rende dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d'Assise di Macerata per provare a discolparsi dell'Omicidio della 18enne Pamela Mastropietro. 'Non l'ho uccisa', ...

Omicidio Pamela - Oseghale : 'Non l'ho uccisa - morì mentre ero via' - : L'uomo accusato dell'Omicidio della 18enne sostiene che la ragazza ebbe un malore dopo aver assunto eroina, mentre lui era fuori per vendere della marijuana. "Voglio pagare per ciò che ho fatto - ha ...

