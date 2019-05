“Non possiamo uscire dall’euro…”

lineapress

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L’uscita dall’euro è un processo piuttosto problematico. Pur essendoci la volontà non c’è la maggioranza per farlo. L’obiettivo è quello di restare e provare a crescere… A parlare è Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio alla Camera. Salvini non intendedall’Euro anche per il contratto di governo che non prevede questa possibilità: “Salvini non vuole piu’dall’Euro? Lo so benissimo perche’ oggi noi abbiamo un contratto di governo precisissimo che questa cosa non la prevede. E quindi e’ inutile parlarne se non hai una maggioranza per poterlo fare, anche volendo”. Intervistato a ‘Quarta Repubblica’ alla domanda se l’Euro dal suo punto di vista e’ ancora in discussione: il punto è, però, cercare di restare ed avviare un livello di crescita più alto ...

