La 18enne deceduta per intossicazione da monossido! Morte India Muccioli, l’autopsia conferma (Di mercoledì 29 maggio 2019) India Muccioli è morta per intossicazione da monossido di carbonio, a causa di una stufa con braciere che aveva acceso per ripararsi dal freddo. Sono i risultati dell'autopsia, effettuata nelle ultime ore, a confermare la causa del decesso della 18enne, figlia di Andrea e nipote di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano, trovata cadavere nella casa di famiglia a Rimini la scorsa domenica 26 maggio.



Ad annunciarlo è stato l'avvocato Alessandro Catrani. "Al termine dell'esame autoptico – ha spiegato il legale – abbiamo appreso dal nostro consulente che i dati obiettivi, in attesa della conferma delle analisi di laboratorio, depongono per un'intossicazione da monossido avvenuta nella notte. Ciò anche in considerazione dell'accertata assenza di segni ed evidenze che depongano per altre dinamiche. Tale quadro, riteniamo, appare sempre più coerente ormai con la tragica ipotesi della fatalità".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 29 maggio 2019)è morta perda monossido di carbonio, a causa di una stufa con braciere che aveva acceso per ripararsi dal freddo. Sono i risultati dell'autopsia, effettuata nelle ultime ore, a confermare la causa del decesso della, figlia di Andrea e nipote di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano, trovata cadavere nella casa di famiglia a Rimini la scorsa domenica 26 maggio.Ad annunciarlo è stato l'avvocato Alessandro Catrani. "Al termine dell'esame autoptico – ha spiegato il legale – abbiamo appreso dal nostro consulente che i dati obiettivi, in attesa della conferma delle analisi di laboratorio, depongono per un'da monossido avvenuta nella notte. Ciò anche in considerazione dell'accertata assenza di segni ed evidenze che depongano per altre dinamiche. Tale quadro, riteniamo, appare sempre più coerente ormai con la tragica ipotesi della fatalità".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

fanpage : Morte India Muccioli, l'autopsia conferma: 'La 18enne deceduta per intossicazione da monossido' - Disasterincred1 : Guarda 'Morte India Muccioli: ipotesi suicidio, ma sarà l'autopsia a dire la verità sulle cause del decesso' su You… - zazoomblog : Esclusa presenza di altre persone in casa! Morte India Muccioli, attesa per l’autopsia sulla 18enne -