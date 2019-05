Maltempo Veneto | nubifragi tra Trevigiano e Veneziano | picchi di oltre 100 mm

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019)si sono abbattuti ieri in, in particolare nella zona di Castelfranco(TV), e di Portogruaro, nel. Centinaia le richieste di soccorso giunte ai Vigili del fuoco per sottopassi e garage allagati, e decine gli interventi per liberare le cantine allagate e rimuovere gli alberi divelti. In un’ampia area tra ile ilsettentrionale si sono registrati dai 50 ai 75 mm di pioggia, con una punta massima di100 a Lison di Portogruaro (Venezia), a prevalente carattere di rovescio e temporale. Spiccano i 40 mm registrati in 30 minuti a Castelfranco e gli 82 registrati in 3 ore a Portogruaro (qui la precipitazione in 12 ore ha raggiunto i 110 mm). Nell’Est veronese il diluvio di ieri ha reso impraticabili strade e allagato cantine. Danni anche alle campagne, in particolare ai vigneti, soprattutto nella zona di Mezzane ...

DPCgov : ore15 #28maggio #Maltempo in Emilia Romagna Il Presidente Conte ha dichiarato la mobilitazione straordinaria della… - emergenzavvf : #Maltempo #Veneto #29maggio 11:00, dalla serata di #ieri sono stati più di 200 gli interventi effettuati dai… - DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE, martedì #28maggio, in Veneto, Emilia-Romagna e Calabria. #AllertaGIALLA in 11 regioni. ? Avvis… -