Maltempo Toscana | vigili fuoco salvano 4 persone in auto nell’Aretino

Maltempo Toscana : allagamenti e disagi nell’Aretino : Nubifragi, allagamenti e frane nell’Aretino: colpite Camucia e Monte San Savino, tanti i disagi in Valdarno. Un’ondata di Maltempo si è abbattuta sul territorio nella notte. A Monte San Savino si sono registrati accumuli fino a 90 mm che hanno provocato disagi alla viabilità. Interventi dei vigili del fuoco a Camucia di Cortona, per allagamenti e disagi. In Valdarno, in particolare a Montevarchi, si è allagato il sottopasso della ...

Maltempo - emergenza fiume Secchia : la Regione Toscana invia colonna mobile a Modena : Visto lo stato di mobilitazione nazionale del Servizio di protezione civile dichiarato oggi dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per l’ondata di Maltempo che ha interessato e colpito l’Emilia Romagna, la Regione Toscana ha deciso di inviare, come contributo, alcuni moduli della propria colonna mobile. In collaborazione con la Citta’ metropolitana di Firenze e il Comitato regionale del volontariato, spiega una nota ...

Maltempo Toscana : nubifragio in provincia di Siena - allagamenti e frane : Forte nubifragio nella serata di ieri nella provincia di Siena: numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco per allagamenti e frane che hanno colpito i comuni di Torrita di Siena, Rapolano Terme e Sinalunga. In particolare si segnalano smottamenti sulla strada Lauretana e in località Salterello, dove un uomo è rimasto bloccato in l’auto ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Segnalati allagamenti e ...

Maltempo Toscana - auto intrappolata nel fango : famiglia salvata : Uno smottamento di terra e fango ha bloccato una vettura con all’interno una famiglia di turisti stranieri lungo una strada sterrata in una zona piuttosto impervia a 19 km dal centro abitato di Mazzolla, nel Volterrano, in provincia di Pisa. La piccola frana e’ stata generata dalle abbondanti piogge delle scorse ore e la famiglia e’ stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. I turisti hanno chiesto aiuto telefonando ...

Maltempo Toscana : infiltrazioni in edificio - dissesto statico : Intervento dei vigili del fuoco a Castelfranco di Sotto (Pisa), dove le precipitazioni hanno causato problemi a un edificio: i pompieri hanno rilevato un dissesto statico di due appartamenti, causato dalle infiltrazioni di acqua piovana dal solaio. Le due abitazioni sono state dichiarate inagibili e gli occupanti hanno trovato un’altra sistemazione temporanea. L'articolo Maltempo Toscana: infiltrazioni in edificio, dissesto statico sembra ...

Maltempo Toscana - Confagricoltura : allarme gelo - “si temono danni irreparabili” : allarme gelo in Toscana: dopo le nevicate a bassa quota di ieri, l’attenzione è rivolta alle temperature delle prossime ore. “Se stanotte la colonnina di mercurio scenderà di nuovo sotto lo zero, sarà un disastro“, spiega Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana. “Se la perturbazione di origine artica nelle ore notturne non ci darà una tregua, tutte le nostre coltivazioni saranno danneggiate in ...

Maltempo Toscana : incidente sulla A15 - muore un camionista : Un camionista è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A15 Cisa non lontano dal casello di Pontremoli (Massa Carrara), al confine tra Toscana ed Emilia Romagna. Da quanto emerso al momento sembra che all’uscita di una galleria il conducente abbia perso il controllo del camion che è finito contro il guardrail e poi si e’ ribaltato. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 dell’Alta ...

Maltempo in Toscana : torrente in piena travolge auto - si cerca una donna : Il Maltempo sta colpendo con piogge e temporali localmente intensi oggi il Nord Italia e la Toscana. Le forti precipitazioni cadute in poco tempo hanno portato all'esondazione di un torrente a...

Maltempo Toscana : prorogato l’adeguamento degli stabilimenti balneari : Avranno ancora tempo fino al 31 marzo 2020 gli stabilimenti balneari toscani per adeguarsi alle nuove disposizioni transitorie previste dal regolamento di attuazione del testo unico sul turismo. Lo stabilisce una delibera presentata dall’assessore regionale alle Attività produttive e al turismo, Stefano Ciuoffo, e approvata dalla Giunta nell’ultima seduta che prevede la proroga di un anno (il termine inizialmente previsto era il 31 ...

Maltempo - piogge “africane” in Toscana : coppia di turisti travolta da torrente in piena - donna dispersa [LIVE] : Una coppia di turisti milanesi, un uomo e una donna, in vacanza a Castelnuovo di Val di Cecina in provincia di Pisa, nel cuore della Toscana, è stata travolta in auto da un torrente in piena a causa delle forti piogge che da ore stanno cadendo sulla zona dove da stamattina sono caduti tra 40 e 50mm di pioggia “africana”, accompagnata da ingenti quantità di sabbia e polvere del Sahara. Secondo le prime informazioni, la donna risulta ...

Maltempo Toscana - viadotto E45 : il meteo fa slittare l’ispezione della super perizia : Rinviato a causa del Maltempo, probabilmente all’8 aprile, il sopralluogo sul viadotto Puleto della E45 previsto nell’ambito della perizia per l’incidente probatorio stabilito dal gip di Arezzo Piergiorgio Ponticelli. La pioggia intensa e le forti raffiche di vento hanno impedito all’ingegner Claudio Modena, consulente incaricato del tribunale, di poter eseguire i controlli necessari per stilare la perizia chiesta dal ...

Maltempo Toscana - scuole evacuate per pioggia : l’acqua entra dalle porte - paura per gli studenti : Disagi per il Maltempo nella zona della Lunigiana, in Toscana, dove gli studenti di alcuni istituti scolastici, in prevalenza asili nido ed elementari, sono stati fatti evacuare dopo che la pioggia è penetrata all'interno degli edifici portando acqua e fango. I problemi maggiori si segnalano ad Aulla, Albiano Magra e Barbarasco, in provincia di Massa Carrara.Continua a leggere