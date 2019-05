Maltempo Emilia-Romagna | allerta rossa per i fiumi | ponti chiusi a Modena

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019)stretta nella morsa del: è in vigore l’per le piene deie il rischio di esondazioni e frane. Ariaperto il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, dopo la pulizia della strada. Rimangonosul Secchia dove si prevedono le maggiori criticità con un nuovo innalzamento del livello del fiume, nelle prossime ore, a causa delle piogge persistenti. Per tutta la giornata è in vigore l’per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale di protezione civile. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco nel Riminese per garage allagati ieri pomeriggio a causa della pioggia battente. Allagati soprattutto i locali sotto la sede stradale, in particolare nelle zone di San Clemente, Misano alta e Morciano. Nel porto di Riccione il Rio Melo ha trasportato molti detriti tra le ...

