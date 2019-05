M5S | al voto su Rousseau la fiducia al capo politico Di Maio «Non credevo che lavorare

Di Maio : chiedo voto iscritti su mio ruolo di capo politico M5S. Domani la consultazione su Rousseau : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. chiedo di mettere al...

Luigi Di Maio : "Chiedo un voto su Rousseau sul mio ruolo di capo politico M5S" : “Prima di ogni altra decisione, oggi però ho anche io il diritto di sapere cosa ne pensate voi del mio operato. Voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa. Quindi a voi la parola”. Lo scrive sul Blog delle stelle Luigi Di Maio.“Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico- aggiunge -, perché è giusto che siate voi ad ...

Esito voto - da M5S critiche a Di Maio : 18.00 Fibrillazioni nel M5S alla luce del risultato delle elezioni di domenica. "La responsabilità è tutta di Di Maio", si chiedesse se "non sia il caso di lasciare", dichiara il deputato 5S Gallo. Anche Carla Ruocco chiede a Di Maio di valutare le dimissioni dal governo. E Roberta Lombardi commenta: quando c'è una sconfitta "i cambiamenti si mettono in conto"."La responsabilità in capo ad un solo uomo è deleteria per il Movimento".Paragone ...

Europee - Cattaneo : “Elettorato volatile. Il M5S perde verso non voto e Lega. Il Pd ha fermato emorragia ma non attrae” : Il Pd tiene, ma non attrae “nuovi voti”. Per esempio: le perdite del M5s non vanno verso i democratici ma verso l’astensione e verso la Lega. E se vorrà avere qualche chance di allargare il proprio elettorato il Pd – così come la Lega e i Cinquestelle – dovrà fare i conti con un arbitro “inflessibile”: l’elettorato del Sud. Sono le conclusioni dell’istituto Cattaneo di Bologna che come a ogni ...

Italia al voto - il test europeo e la sfida Lega-M5S : alle 19 affluenza in aumento al 43 - 84 : Sono aperti fino alle 23 i seggi per le elezioni europee in Italia. Circa 51 milioni gli Italiani chiamati alle urne. Si vota anche per le Regionali in Piemonte e in 3.800 comuni, di cui 27 capoluoghi di provincia. alle ore 19 ha votato il 43,84% degli aventi diritto, facendo registrare un aumento dell’1,7%. Nel 2014 gli elettori erano stati il 42,...

Il piano del M5S per il voto elettronico : Riformare il sistema di voto per gli italiani all'estero e avviare in tempi brevi la sperimentazione sul voto elettronico. È uno dei prossimi obiettivi del Movimento 5 stelle, già concentrato su una serie di riforme che hanno l'obiettivo di velocizzare i meccanismi democratici e ampliare la partecipazione dei cittadini, come l'introduzione del referendum propositivo già all'esame del Parlamento e che ha compiuto il primo giro di boa. ...

