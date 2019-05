Luigi Di Maio e M5s destinati a sparire dal quadro italiano Istituto

Beppe Grillo torna in campo : insulta Matteo Salvini - assolve Luigi Di Maio : torna in campo Beppe Grillo. Nel momento di maggiore difficoltà per il M5s, massacrato alle europee e con Luigi Di Maio pronto a sottoporre il suo futuro da capo politico al voto della piattaforma Rousseau (una sostanziale messinscena, scontato l'esito), ecco che torna a farsi sentire il capo-comico

Matteo Salvini blinda Luigi Di Maio : "Se vince il M5s del no - si torna al voto. Altri governi non ne faccio" : Sì a Luigi Di Maio, no al Movimento 5 Stelle trazione Alessandro Di Battista. Matteo Salvini interviene sulla crisi dell'alleato di governo blindando l'alleanza, ma con una postilla deflagrante. Traduzione dal politichese: se i 5 Stelle molleranno il loro capo politico, allora sarà la fine di Giusep

Alessandro Sallusti su GianLuigi Paragone : "Gli attacchi a Luigi Di Maio? Voleva fare il ministro - ma..." : A tenere banco nel M5s che cade a pezzi dopo il voto alle elezioni Europee c'è GianLuigi Paragone, vicinissimo ad Alessandro Di Battista (e questo non sembra essere un caso), il quale nella giornata di venerdì ha attaccato in modo durissimo Luigi Di Maio, sostenendo che abbia troppe cariche e che de

Beppe Grillo si schiera con Di Maio : “M5s sconfitto - ma Luigi deve continuare la battaglia” : Beppe Grillo si schiera in difesa del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in vista del voto di domani sul suo ruolo sulla piattaforma Rousseau: "Luigi non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo di nessun genere. È già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. deve continuare la battaglia che stava combattendo prima".

Luigi Di Maio e il voto su Rousseau - Federico Geremicca : "Avete dubbi su cosa uscirà?" : "Io conservo tutti i dubbi che ho sempre avuto ogni volta che usano la piattaforma Rousseau. GianLuigi Paragone ha glissato quando gli hanno chiesto se è utile un voto sul blog. E' chiaro che dalla piattaforma esce quello che vuole Davide Casaleggio". Il giornalista de La Stampa Federico Geremicca o

«Mi volete ancora vostro capo?». Luigi Di Maio si fa processare : Luigi Di Maio si fa votare. Dai suoi stessi compagni di partito, su Rousseau, dopo il disastro alle Europee. «Confermi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle?», è la domanda semplicissima. A rispondere, già giovedì 30 maggio dalle 10 alle 20, sono chiamati gli oltre 100 mila iscritti alla piattaforma del M5S. «Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad ...

Giovedì gli iscritti del M5S potranno votare per confermare la fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito : Giovedì gli iscritti al Movimento 5 Stelle potranno votare sulla piattaforma Rousseau per confermare la fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito, dopo il disastroso risultato del M5S alle elezioni europee. È stato lo stesso Di Maio,

Luigi Di Maio - tutto vero : referendum per cacciarlo sul blog del M5s. "Non lo avrei mai pensato" : Un referendum online per blindare o cacciare Luigi Di Maio. tutto vero, il Movimento 5 Stelle si affida alla sua base per capire il quale sarà il futuro del capo e del governo. È lo stesso vicepremier, a due giorni dal disastro elettorale delle europee, a scrivere sul blog delle Stelle una sua rifle

Gli iscritti del M5s voteranno su Rousseau per confermare Luigi Di Maio come capo politico : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle voteranno domani sulla piattaforma Rousseau per confermare o meno il ruolo di capo politico pentastellato di Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è lo stesso vicepresidente del Consiglio, sostenendo che è "giusto che siate voi a esprimervi: gli unici a cui dover rendere conto del mio operato".

"Mi confermate leader?" Luigi Di Maio chiede un voto online : Luigi Di Maio ha chiesto una votazione on line sul suo ruolo di leader del Movimento 5 stelle all'indomani delle debacle alle elezioni europee. La domanda a cui rispondere è: "Confermi Luigi Di Maio come capo politico del MoVimento 5 Stelle?" Le votazioni sulla piattaforma Rousseau saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio, spiega Di Maio sul blog.

Luigi Di Maio : "Chiedo un voto su Rousseau sul mio ruolo di capo politico M5s" : “Prima di ogni altra decisione, oggi però ho anche io il diritto di sapere cosa ne pensate voi del mio operato. Voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa. Quindi a voi la parola”. Lo scrive sul Blog delle stelle Luigi Di Maio.“Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico- aggiunge -, perché è giusto che siate voi ad ...

Virginia Saba al fidanzato Luigi Di Maio : “Forza Aristide - ritornerai” : “Aristide il Giusto era un politico ateniese così virtuoso che l’avversario Temistocle, noto per l’eloquenza, trovò con lui un’alleanza”. Inizia così il post pubblicato su Instagram all’indomani del voto per le elezioni europee e amministrative da Virginia Saba, la fidanzata del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. La giornalista sarda ha paragonato il compagno al celebre politico ateniese Aristide e Matteo Salvini invece a ...

GianLuigi Paragone dice che Di Maio fa troppe cose insieme : «A 32 anni non puoi fare il capo della prima forza del Paese, il vicepremier, il ministro dello Sviluppo economico e il ministro del Lavoro»

GianLuigi Paragone annuncia : “Consegnerò a Luigi Di Maio le mie dimissioni da parlamentare” : Il senatore Cinquestelle annuncia l'intenzione di lasciare il Parlamento. Dopo le dure critiche a Luigi Di Maio il giorno dopo la batosta delle Elezioni Europee, GianLuigi Paragone annuncia di voler consegnare le proprie dimissioni da parlamentare proprio nelle mani del vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro: "È ancora il mio leader, deciderà lui cosa farne".