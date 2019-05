Kit Harington in rehab | Jon Snow de Il Trono di Spade ha problemi con l’alcool per via

optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Notizia bomba in arrivo dagli Usa e che ha travolto già il pubblico de Ildiancora scosso dal finale di serie: Kitè in. L'attore che ha prestato per otto anni il proprio volto a Jonnella famosa serie HBO sarebbe stato ricoverato ormai un mese fa per via di abuso di alcool e per stress.Secondo quanto rivela il suo rappresentante:"Kit ha deciso di utilizzare questa pausa nel suo programma come un'opportunità per trascorrere un po' di tempo in un centro benessere per lavorare su alcune questioni personali". Secondo la fonte che ha rivelato del ricovero al New York Post sembra che questisiano legati proprio alla fine del lungo periodo passato sul set, per lo stress e un abuso di alcol che stava mandando Kitverso il baratro.Secondo la fonte, l'attore è stato in un centro di salute del Connecticut, la Privé-Swiss, una lussuosa ...

