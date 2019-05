Antidolorifici | Johnson & Johnson sotto processo negli Usa | accusata di aver

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Guai giudiziari per una delle più grandi aziende farmaceutiche al mondo, laè finitain una causa da multi miliardaria nello stato americano dell’Oklahoma. Secondo quanto riportano i media americani, l’azienda è finita nel mirino del procuratore generale dello stato, Mike Hunter per“ingannato” i propri clienti, minimizzando i rischi di dipendenza potenzialmente causati daglie rischiando di alimentare una vera e propria “epidemia di oppioidi“. Questa è la prima di almeno 2.000 cause intentate da governi statali e locali contro aziende farmaceuticheStati Uniti. Insieme allaaltre altre due aziende, che avrebbero dovuto essere processate, hanno preferito raggiungere un accordo stragiudiziale. Basandosi sui dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle ...

SkyTG24 : La multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson è finita sotto processo con l'accusa di aver contribuito al recent… - RadioTadino : RT @SkyTG24: La multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson è finita sotto processo con l'accusa di aver contribuito al recente aumento d… - onAir74 : RT @SkyTG24: La multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson è finita sotto processo con l'accusa di aver contribuito al recente aumento d… -