Ue | Salvini | chiediamo conferenza europea su debito e ruolo Bce

Sea Watch : "Noi verso Lampedusa - chiediamo a Salvini di togliere il divieto". Ma il vice premier dice no : La scelta della ong dettata da "ragioni umanitarie". Ieri era stato autorizzato lo sbarco di 18 persone. "A bordo restano 47 persone senza un porto sicuro, i cui diritti sono negati". Il Viminale: niente sbarco

Sea Watch : "Noi verso acque italiane - chiediamo a Salvini di togliere il divieto. Ma il vice premier dice no : "Ragioni umanitarie". Ieri era stato autorizzato lo sbarco di 18 persone. "A bordo restano 47 persone senza un porto sicuro, i cui diritti sono negati". E alcuni migranti - riferisce un medico a bordo - parlano di suicidio se non potranno sbarcare

Caso Siri. Di Maio : "Chiediamo passo indietro". Salvini : "Processi non si fanno in Parlamento" : La politica non può affidare ai tempi della giustizia i tempi delle proprie decisioni". Romeo: "In panchina? Se magistratura fosse rapida" Se, per Luigi Di Maio, Armando Siri 'deve essere messo in ...

Salvini - BACIO SAFFICO MATILDE E GAIA/ Foto e video virali 'chiediamo un selfie e...' : GAIA e MATILDE chiedono un selfie a Matteo SALVINI e si baciano davanti a lui: il gesto contro l'omofobia diventa virale, i commenti social.

DI Maio : "Su Siri chiediamo alla Lega un atto di fiducia". Salvini : "Conte non ha chiesto dimissioni" : Botta e risposta tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sull'inchiesta che riguarda il sottosegrtario leghista, Armando Siri.Di Maio da Taranto afferma: "Quello che noi stiamo chiedendo sul caso Siri è un ulteriore atto di fiducia, perché questa fiducia va rinnovata con i gesti concreti. Io e Matteo Salvini abbiamo fatto grandi cose insieme in questi primi mesi di governo. Abbiamo anche rischiato processi, procedure di infrazione ...

Flat tax - Salvini : “È nel contratto. Abbiamo sostenuto reddito di cittadinanza - chiediamo rispetto anche agli altri” : “La Flat tax è nel contratto di governo. Abbiamo sostenuto il reddito di cittadinanza, che non è nel dna della Lega, quindi chiediamo agli altri rispetto sul tema della fiscalità”. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, al Vinitaly di Verona. L'articolo Flat tax, Salvini: “È nel contratto. Abbiamo sostenuto reddito di cittadinanza, chiediamo rispetto anche agli altri” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Boccia a Salvini - non chiediamo favori : ANSA, - ROMA, 02 APR - "Noi chiediamo incontri non favori, non sono andato a chiedere favori per mio fratello, chiediamo solo incontri per fare proposte", dice il leader degli industriali Vincenzo ...