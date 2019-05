Tutti i segreti di Ilaria D’Uva | dal Duomo di Milano a Pompei

Follow me - il documentario che svela Tutti i segreti (oscuri) di Instagram : Fabio Franchini Credits: Eva Roefs Il documentario "#Follow me" spiega come e perché i finti account dominano Instagram, arricchendosi di popolarità e soldi Non è una novità che i social network siano pieni zeppi di account finti. È però una novità il fatto che qualcuno abbia pensato di fare un documentario su Instagram a trecentosessanta gradi, indagando appunto sui fake che popolano il social network - dominandolo e arricchendosi in ...

L'ex Mauri : 'Vi svelo Tutti i segreti per vincere la finale' : Sei finali, tre vinte, con una coppa alzata da capitano. Tutte con la Lazio. Pochi come Stefano Mauri, undici stagioni in biancoceleste, possono capire cosa passerà nella testa di Immobile e compagni ...

Tutti i segreti di Borderlands 3 - quello che (forse) vi siete persi nel gameplay reveal : È stato senza ombra di dubbio un reveal parecchio atteso quello di Borderlands 3, atteso nuovo capitolo della saga curata dai ragazzi di Gearbox pronta ad approdare sugli scaffali a distanza di ormai sette anni dal precedente episodio della serie regolare (tralasciando quindi Borderlands The Pre Sequel datato 2014). La premessa fondamentale che ci viene da fare in merito a Borderlands 3 è sicuramente quella inerente le microtransazioni. Nel ...

La Regina Elisabetta compie 93 anni : ecco Tutti i segreti della sovrana più longeva della storia britannica : La Regina Elisabetta compie 93 anni. Il compleanno di Lady Elisabeth verrà molto probabilmente festeggiato al castello di Windsor, la sua proprietà reale preferita. La Regina è notoriamente abitudinaria e potrebbe continuare a festeggiare come ha sempre fatto negli ultimi anni, anche se questo potrebbe essere un compleanno speciale con l’imminente nascita del suo quarto nipote. Elisabetta II riceverà figli e nipoti a palazzo, dove si ...

La Regina Elisabetta compie 93 anni : ecco Tutti i segreti della sovrana più longeva della storia britannica : La Regina Elisabetta compie 93 anni. Il compleanno di Lady Elisabeth verrà molto probabilmente festeggiato al castello di Windsor, la sua proprietà reale preferita. La Regina...

BIATHLON/ Dorothea Wierer : 'Ecco Tutti i miei segreti...' - Esclusiva - : Ha reso popolare il BIATHLON nel nostro paese. Lei Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di questo sport, l'abbiamo intervistata

Anna Wintour - Tutti i segreti del Diavolo : Anna Wintour, la figura più influente nel mondo della moda, è nota per la sua riservatezza. Non attiva sui social, è riuscita a mantenere la privacy a 360 gradi, creando un alone di mistero anche sulla sua immagine pubblica. Per celebrare i ...

“Science Gateway” e i segreti della materia a portata di Tutti - Elkann : “Onoriamo la memoria di Sergio Marchionne” : Al Cern di Ginevra nasce il progetto Science Gateway, una nuova struttura per l’educazione e la divulgazione delle scienze. L’obiettivo del progetto è quello di creare un centro educativo e culturale in grado di ispirare e coinvolgere le nuove generazioni attraverso il fascino del mondo della scienza. La struttura sarà progettata dallo studio di architettura di Renzo Piano e i finanziamenti per la realizzazione della struttura ...

Scoperto tesoro di fossili che svela Tutti i segreti sul disastroso impatto del meteorite che ha annientato i dinosauri : 66 milioni di anni fa, un enorme meteorite si è schiantato sulla Terra al largo delle coste dell’attuale Messico. Tempeste di fuoco hanno incenerito il paesaggio per chilometri e chilometri. Persino le creature a migliaia di chilometri di distanza non hanno avuto scampo, sterminate se non a causa di fuoco e fiamme, da mega-terremoti e onde di inimmaginabile portata. Ora gli scienziati hanno Scoperto un notevole tesoro di fossili che sembra ...