Sanità | operatori sanitari più sicuri | presentato un portale nazionale per prevenire gli

Ebola in Congo - epidemia in forte aumento : incessanti gli attacchi agli operatori sanitari : Gli attacchi alle strutture sanitarie nei territori interessati dall’epidemia di Ebola in Congo negli ultimi giorni si sono moltiplicati. E’ quanto afferma il bollettino dell’OMS, secondo cui nel paese si è arrivati a 1600 casi. Durante lo scorso 3 maggio, riporta l’Organizzazione, a Katwa è stato aggredito un team responsabile delle sepolture in sicurezza. Tra il 4 e il 6 maggio a Butembo, una delle aree più colpite, ...

Avvocati - operatori socio-sanitari e atleti : ecco i concorsi di maggio : La rassegna di tutti i concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana non si ferma...

Concorsi Oss 2019 : tutti i bandi per operatori socio sanitari : Quest’anno sono tante le opportunità per lavorare come OSS negli ospedali pubblici italiani. In questa pagina puoi trovare tutti i Concorsi OSS 2019 dedicati a operatori socio sanitari con e senza esperienza, oltre ai requisiti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi. Concorsi Oss: requisiti generali In primis, per candidarsi a un concorso pubblico bisogna esser certi di possedere alcuni requisiti generali: cittadinanza italiana o ...

Libia : civili - bambini e operatori sanitari caduti nello scontro tra Haftar e Serraj : La crisi in Libia è in fase di peggioramento. La guerra produce morti, feriti e tiene i civili in uno stato penoso. Tra i caduti si contano civili, bambini e operatori sanitari. Una condizione allarmante sottoscritta da tutte le fonti autoritarie che si occupano del caso, fonti come l'Onu e L'Ocha. Ferraj e Haftar continuano a darsi battaglia nonostante i morti e feriti La guerra in Libia continua a produrre morti, a cadere: oltre ai combattenti ...

Concorsi per 312 Operatori socio sanitari e 95 infermieri - primo in scadenza il 14 aprile : In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 3 bandi di concorso per infermieri ed Operatori socio sanitari. I bandi per gli infermieri prevedono in totale 95 posti di lavoro, 70 in Veneto e 25 nella regione Campania, tutti per infermieri. Sempre in Veneto è ormai prossimo alla scadenza un importante concorso relativo alla figura di operatore socio sanitario, con un bando da 312 posti di lavoro. Vediamo nello specifico tutte le info utili per chi ...