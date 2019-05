Orrore vicino a Tokyo | attaccate bambine che andavano a scuola

ilfogliettone

(Di martedì 28 maggio 2019) Era l'8 giugno 2001, quando nellaelementare Ikeda di Osaka un 37enne con coltello alla mano cominciò a massacrare i bambini, uccidendone 8 e ferendone 15. Una scena simile si è ripetuta oggi a Kawasaki,, quando un uomo attorno ai 50 anni ha aggredito un gruppo di scolari che attendevano il bus, uccidendo una bambina e un uomo di 39 anni e ferendo altre 17 persone, tra le quali 15 studentesse delle elementari.Dopo l'aggressione, l'uomo si è allontanato e si è accoltellato lui stesso al collo, morendo in seguito mentre ormai era in custodia della polizia. La polizia - secondo quanto riferiscono i media nipponici - ha identificato le vittime come Hanako Kuribayashi, una bambina di 11 anni del sesto anno, e Satoshi Oyama, un funzionario del ministero degli Esteri. La gran parte delle vittime sono scolari dellaelementare Caritas, unacattolica che si ...

