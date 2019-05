Muore dopo un attacco di convulsioni sull’aereo! Nell’intestino aveva 246 ovuli di cocaina (Di martedì 28 maggio 2019) È morto mentre stava volando da Bogotà a Tokyo con 246 pacchetti di cocaina nello stomaco e nell'intestino. La vittima è un uomo giapponese di 42 anni, identificato solo come Udo N, ha iniziato a soffrire di convulsioni dopo che il volo commerciale dalla capitale colombiana ha fatto scalo a Città del Messico, ha detto l'ufficio del procuratore per lo Stato di Sonora. "Gli assistenti di volo hanno notato una persona che soffriva di convulsioni e hanno chiesto il permesso di fare un atterraggio di emergenza a Hermosillo, Sonora", ha detto. "Quando l'aereo è atterrato alle 2:25 di venerdì, i paramedici sono saliti a bordo e hanno dichiarato Udo N deceduto” hanno riferito le autorità nel nord del Messico, dove il velivolo ha effettuato l’atterraggio di emergenza.



