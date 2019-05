Linosa e Lampedusa votano Matteo Salvini e voltano le spalle a Paolo Bartolo

Lampedusa e Linosa dichiarano guerra al fumo in spiaggia : “Estendere il divieto a tutta Italia” : “Lampedusa e Linosa dichiarano guerra al fumo in spiaggia. Su tutte le spiagge del Comune sarà possibile fumare solamente in apposite aree dotate di posacenere“: lo rende noto il Codacons, secondo cui “Lampedusa e Linosa solo solamente due degli ultimi esempi della diffusione delle “no smoking beach” sul territorio italiano. Ormai sempre più comuni hanno dichiarato guerra al fumo in spiaggia, per ultimi, infatti, ...