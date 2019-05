I grillini hanno consegnato il paese a Salvini

romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2019) Avete voluto legarvi, mani e piedi, alla zattera nera di un partito, la Lega, chesta trasformando in un serbatoio negativo e pericoloso di idee di estrema destra. Sotto la parola “buon senso”, egli ha celato le peggiori ceneri del più brutto passato nazionale, impastandole con l’acqua putrida delle peggiori pulsioni mitteleuropee. Questa pozione velenosa voi l’avete sorbita fino in fondo, senza rendervi conto che la vostra già fragilissima identità politica ne sarebbe uscita stordita, contaminata e, infine, disciolta. La Lega vi ha sedotti, avvelenati e divorati: avete creduto, sbagliando, che governare significasse far approvare alcuni provvedimenti di bandiera in cambio di altrettanti provvedimenti simbolo del cosìddetto “alleato”. Avete scoperto che non è mestiere facile quello di amministrare uno Stato, i suoi Ministeri, i grandi Enti e le sue articolazioni territoriali. ...

