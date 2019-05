Grande Fratello 16 | Gennaro | Francesca perdonerà il fidanzato Giorgio

Taylor Mega entra nella casa del Grande Fratello - Iva Zanicchi : “Hai un compito : dalla” : Taylor Mega è entrata nella casa del Grande Fratello, presentandosi ai suoi nuovi coinquilini con un abito rosso fuoco dagli spacchi laterali che arrivavano fino ai glutei e stivali alti fin sopra al finocchio. Un look molto provocante che rispecchia perfettamente la personalità esuberante dell’influencer che sicuramente porterà scompiglio tra i concorrenti del reality dal momento che tra lei e Gennaro c’è già un’attrazione ...

Grande Fratello : Daniele Dal Moro fa una confessione a Taylor Mega : Daniele Dal Moro del GF 16 a cuore aperto: la rivelazione a Taylor Mega Ieri sera ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani nientepopodimeno che la popolare influncer e imprenditrice digitale Taylor Mega. E il suo arrivo ha sparigliato immediatamente gli equilibri della Casa, rifacendo un po’ ingelosire alcune concorrenti. Ma non è finita qua perchè la ragazza ha subito fatto amicizia con Daniele Dal Moro, il quale ha ...

Grande Fratello - fuori Serena Rutelli : il messaggio struggente di Barbara Palombelli alla figlia : Barbara Palombelli parla della figlia Serena Rutelli e della sua esperienza al Grande Fratello. La ragazza, adottata da Barbara e Francesco Rutelli, nella casa televisiva è stata contattata dalla madre biologica, ma lei non l'ha voluta vedere. "Dopo due mesi, Serena è tornata dal suo fidanzato, da s

I look dell'ottava puntata del Grande Fratello - : Fonte foto: La PresseI look dell'ottava puntata del Grande Fratello 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna La conduttrice e gli opinisti in posa prima dell'inizio del reality

Panico al Grande Fratello. Barbara D’Urso Caccia dalla Casa Giorgio! : Durante l’ultima diretta del Grande Fratello 2019 è successo di tutto, ma sicuramente un fatto è degno di nota, un fatto gravissimo che ha fatto letteralmente imbufalire la conduttrice Barbara D’Urso, la quale ha letteralmente Cacciato dalla Casa un personaggio controverso che mai ci saremmo aspettati di rivedere nella Casa di Cinecittà. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Durante la diretta del Grande Fratello abbiamo ...

Grande Fratello 16 : è record d’ascolti per il reality di Barbara d’Urso : Grande Fratello 16, con Barbara d’Urso: l’ottava puntata conquista il record di ascolti record di ascolti per il Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso. Un’importante soddisfazione per la nota conduttrice italiana, che ieri ha conquistato, con la sua diretta, più di 3 milioni di telespettatori. Un boom di ascolti per la presentatrice con questa nuova […] L'articolo Grande Fratello 16: è record d’ascolti per il ...

Grande Fratello mai così in alto - Barbara D'Urso trionfa dopo le Europee : share - cifre eccezionali : Mai così in alto. Il Grande Fratello di Barbara D'Urso, complice anche il caso Francesca De Andrè, raggiunge picchi di share che in questa stagione non aveva mai visto: nella puntata di lunedì 27 maggio, in onda su Canale 5, il reality ha raggranellato davanti al piccolo schermo il 22,4% share, pari

Ascolti tv - successo per il Grande Fratello che sfiora i 3 - 7 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Barbara d’Urso porta a casa ancora una Grande vittoria aggiudicandosi la serata televisiva con la diretta del Grande Fratello. Il reality di Canale 5 dalle 21.46 all’1.20 è stato visto da 3.681.000 spettatori con il 22.4% di share. Al secondo posto su Rai1 lo Speciale Porta a Porta Elezioni Europee – Chi ha Vinto? di Bruno Vespa con 2.478.000 spettatori e l’11.6% di share. Su Rai3 il film Il ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio amoreggiano sotto le coperte : Risale a pochissimo tempo fa, un video nel quale si vedono Francesca De Andrè e Gennaro Lillio lasciarsi andare a calde effusioni nella Casa del Grande Fratello. Come racconta la pagina Instagram di "Gossip e Tv", i ragazzi sono stati sorpresi dalle telecamere mentre si davano dei baci e delle carezze sotto le coperte. La scintilla tra i due, dunque, è scattata la mattina successiva all'incontro chiarificatore che la genovese ha avuto con l'ex ...

«Grande Fratello 16» : basta con il tradimento di Francesca De Andrè! : Grande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiDi tradimenti e di faccia a faccia, con tutte le smorfie di disapprovazione e le mani che non stanno mai ferme del caso, al Grande Fratello ce ne sono sempre stati. Quello che avvolge Francesca De Andrè e la sua ...

Grande Fratello : gli ascolti volano ma è polemica per lo scontro tra Giorgio e la De André : Il Grande Fratello 16 continua ad incassare ottimi ascolti, riuscendo a migliorarsi puntata dopo puntata. La conferma arriva dai dati Auditel relativi all'appuntamento televisivo del 27 maggio, dai quali si apprende che il reality show è riuscito a battere la concorrenza di programmi ben più blasonati quali "Porta a Porta". Il risultato sorprende se consideriamo che sul web non mancano le polemiche soprattutto in riferimento al confronto ...

Ascolti TV | Lunedì 27 maggio 2019. Grande Fratello 22.4% - Porta a Porta fermo all’11.6% - Propaganda Live 6.7%. Maratona Mentana 10% - LA7 terza rete nazionale : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo ...

Grande Fratello - orrore in diretta : Francesca De Andrè aggredita dal suo ex - cacciato dalla D'Urso : orrore al Grande Fratello nel corso di un faccia a faccia nella casa tra Francesca De Andrè e l'ormai ex fidanzato, Giorgio Tambellini. Incontro avvenuto nel corso della diretta condotta da Barbara D'Urso lunedì 17 maggio. Giorgio accusa la produzione di avergli teso un tranello, la De Andrè lo accu