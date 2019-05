Gazzetta | La quotazione di Almendra sale ma il Napoli non molla

ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2019) Secondo ladello Sport, Giuntoli è pronto a volare in Polonia per visionare (e non solo) il diciannovenne Augustindel Boca Juniors, impegnato con l’Argentina nel Mondiale Under 20. La suaè aumentata nelle ultime settimane dopo l’interessamento non soltanto da parte delma anche di altri club europei come il Porto. Si era partiti da una base di 20 milioni, un mese fa, ma adesso il presidente del Boca, Daniel Angelici, ne chiede 30. Secondo la, nonostante l’interesse proveniente dal Portogallo, il calciatore avrebbe già accettato l’offerta di Giuntoli. Il suo desiderio è giocare nella squadra dove Maradona ha fatto la storia. L'articolo: Ladima ilnonilsta.

