Cinque arresti a Milano per due omicidi di ' ndrangheta

Sicilia : Cinque tonnellate di droga in veliero turco - tre arresti e sequestri : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Oltre 5 tonnellate di hashish nascoste in un veliero battente bandiera turca sono stati sequestrati nel Canale di Sicilia dalla Guardia di Finanza. Arrestati tre membri dell'equipaggio. E' il bilancio dell'operazione Libeccio International condotta dai finanzieri del n

Strasburgo - Cinque fermati per l’attentato a mercatino Natale dove morì Megalizzi. Arresti dopo verifiche su armi del killer : cinque persone sono state fermate a Strasburgo nell’ambito delle indagini sull’attentato dell’11 dicembre scorso al mercatino di Natale in cui ha perso la vita anche il giovane giornalista italiano, Antonio Megalizzi. Gli Arresti sono scattati “nel quadro delle verifiche sulle armi detenute da Chérif Chekatt“, il terrorista ventinovenne ucciso dalle forze dell’ordine francesi dopo due giorni di caccia nel capoluogo ...

Trapani - sigarette di contrabbando dalla Tunisia. Sequestro da 6 tonnellate su una barca - Cinque arresti : Quando si sono accorti di essere stati puntati da una motovedetta della guardia di finanza, nelle acque trapanesi, i tunisini hanno portato i motori al massimo sperando di arrivare sulle coste ...

False colf e badanti per avere permesso di asilo : in Sardegna Cinque arresti : Falsi contratti di lavoro e falsi contratti di alloggio per far ottenere il diritto di asilo a ragazze e convincere le commissioni territoriali a concedere la protezione internazionale. A Cagliari sgominata una rete dedita a pratiche illecite che si arricchiva sulla povera gente. La squadra mobile di Cagliari coadiuvata dalla Digos ha arrestato 5 individui e ne cerca ancora 3 che sembrano irreperibili. La Sardegna e Cagliari nello specifico ...

Esplosione bancomat - Cinque arresti : Una banda ritenuta responsabile di due esplosioni a bancomat, colpi commessi nei comuni di Luisago, Como, e Solaro, Milano,, è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Investigativo. In manette, per ...

Milano : furti ai bancomat - Cinque arresti dei carabinieri : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - Per furti con esplosioni ad alcuni bancomat delle cittadine di Luisago (Como) e Solaro (Milano) cinque italiani sono stati arrestati dai carabinieri di Milano. L'arresto dei componenti della banda, per lo più cinquantenni insieme a un giovane di 26 anni, è avvenuto il 2

Napoli - c'è l'offensiva antidroga di Pasqua : Cinque arresti : La Polizia di Stato ha messo a segno a Napoli, in tre distinte operazioni, 5 arresti per droga. Il primo a finire in manette è stato un gambiano di 37 anni, Trame Abdhu, sorpreso dagli agenti del ...