Cialda di Parmigiano | la Ricetta Infallibile per Farne Una Perfetta

cosacucino.myblog

(Di martedì 28 maggio 2019)di: laperUnaLadiè un’ottima decorazione per allestire piatti di verdure, paste e creme salate. Oltre all’aspetto estetico, aggiunge anche un sapore stuzzicante e croccante per completare il piatto. La preparazione delladiè di una semplicità assoluta. Ci occorre solo delgrattugiato e qualche minuto di forno. Andiamo a scoprire lafacile facile per fare unadi. Ingredienti Per realizzare unaoccorrono: – formaggio(o grana) grattugiato; – carta forno; – forno a microonde; – una ciotola, o coppa, pentolino, bicchiere largo e simili. Preparazione Ritagliare un quadrato di carta da forno di 20/25 cm (occorre basarsi sulla dimensione del piatto girevole del microonde a disposizione). Cospargervi sopra in modo uniforme circa ...

oceanoge : RT @trovaricetta: Risotto alle carote in cialda di Parmigiano Reggiano Ricetta qui: - gabriellalomazz : RT trovaricetta: Risotto alle carote in cialda di Parmigiano Reggiano Ricetta qui: - RMarmiton : RT @trovaricetta: Risotto alle carote in cialda di Parmigiano Reggiano Ricetta qui: -