Calciomercato | Dzeko il sostituto di Icardi | Lukaku in arrivo a Milano

Calciomercato Inter – Due bomber per Conte! Assalto a Dzeko e Lukaku : Icardi pronto alla cessione : Due nuovi arrivi in attacco per l’Inter: con Dzeko e la Roma c’è un’intesa di massima, mentre si monitora Romelu Lukaku. Icardi è pronto alla cessione Raggiunta una sofferta qualificazione in Champions League, l’Inter ha incassato una cospicua somma di denaro che permetterà ai nerazzurri di operare con decisione sul mercato. Del resto, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, ormai cosa certa, necessità di ...

Calciomercato Inter - intreccio col PSG : sempre Dzeko nel mirino - ma c’è l’ombra di Lukaku… : Domani la ghiotta possibilità di chiudere quasi definitivamente il discorso Champions League. L’Inter ospita a San Siro il fanalino di coda Chievo, già retrocesso in Serie B da qualche settimana. Ma i nerazzurri continuano a pensare anche al mercato. sempre incertezza sulla situazione Icardi, il nome che resta in pole per la sostituzione è ancora Edin Dzeko. La Gazzetta dello Sport odierna spiega un Interessante intreccio di mercato ...

Calciomercato Roma - offerto scambio Cavani-Dzeko : Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i parigini vogliono rafforzare la squadra aggiungendo un bomber di esperienza. Dzeko piace così tanto che, stando alla medesima fonte, sono persino arrivati a ...

Calciomercato - il PSG bussa alla porta di Icardi : Inter pronta a sostituirlo con Dzeko : Il Calciomercato è già iniziato, l’Inter si appresta a vivere un’estate ricca di cambiamenti sopratutto nel pacchetto d’attacco L’Inter è impegnato in un finale di stagione ricco di pathos. La corsa alla Champions League vede i nerazzurri in vantaggio al momento sulle altre pretendenti, ma guai ad abbassare la guardia in queste ultime gare, la concorrenza è agguerrita. Mentre Spalletti e soci si stanno dannando per ...

Inter-Roma - asse di Calciomercato caldissimo : non solo il caso Dzeko : Inter e Roma fanno affari, un momento della stagione nel quale le trattative stanno per spiccare il volo: tutti i dettagli ed i nomi in ballo Inter e Roma stanno dimostrando d’avere un buon filo diretto in chiave calciomercato già da un paio di stagioni. Nell’ultima estate Nainggolan è passato in nerazzurro, facendo sì che Zaniolo compisse il percorso inverso facendo le fortune della squadra giallorossa. Adesso potrebbero ...

Inter - tre i papabili rinforzi del Calciomercato estivo : Bergwijn - Rakitic e Dzeko : Le fondamenta dell'Inter 2019/2020 partono dal piazzamento nella Serie A attuale: senza un posto tra i primi quattro la rosa non potrebbe essere rinforzata e, probabilmente, perderebbe anche i pezzi pregiati. Con la classifica odierna i nerazzuri non rischiano molto ma, alla luce dell'altalenanza che contraddistingue la squadra negli ultimi anni, c'è da stare molto attenti a non far recuperare terreno alle inseguitrici. Marotta e Ausilio hanno ...

Calciomercato Roma : West Ham su Dzeko - Inter alla finestra. In 4 per la panchina : Si avvicina la cessione a giugno di Edin Dzeko . La notizia di un club inglese Interessato all'attaccante bosniaco e pronto a offrire una cifra intorno ai 10 milioni di euro era stata anticipata dal ...

Calciomercato Inter – Da Dzeko a Bergwijn - tutti i nomi dell’estate : sarà rivoluzione con i soldi di Icardi : L’Inter e pronta a rivoluzionare la rosa in estate: Icardi e Perisic al passo d’addio, necessari almeno due nomi per l’attacco e due per il centrocampo Complice qualche passo falso di troppo da parte delle inseguitrici, l’Inter ha passato indenne la ‘crisi Icardi’, riuscendo addirittura a rinforzare il suo terzo posto in classifica. Arrivare fra le prime quattro è di vitale importanza per i nerazzurri ...

Calciomercato Roma : Trovato l’accordo tra Dzeko e il West Ham : Calciomercato Roma: L’attaccante bosniaco sarebbe pronto a lasciare i giallorossi con destinazione LondraCalciomercato / Roma / Dzeko / West HAM UNITED – Il contratto in scadenza nel 2020 e la stagione tutt’altro che positiva starebbero spingendo Edin Dzeko lontano dai giallorossi.Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da LaRoma24.it, infatti, l’attaccante bosniaco sarebbe vicino a una squadra inglese. Ormai è ...