I vescovi Ue sui populisti | Non sono una difficoltà

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Francesco Boezi Il vertice deieuropei, analizzando i dati, spiega come i sovranisti non possano fermare le politiche pro accoglienza. Poi il rilancio sull'ambiente Idell'Unione europea hanno analizzato i risultati emersi durante la scorsa nottata con la freddezza tipica di chi ha già calcolato il fenomeno nel suo complesso: il populismo-sovranista, dicono, non costituirà un blocco sufficiente a interrompere le politiche pro accoglienza dei migranti. E tanto sembra bastare agli ecclesiastici incaricati nel Vecchio continente. Il termine scelto è "ostacolo", quello che "certamente" le forze sovraniste rappresentano. Quello che "non", invece, è "una". Non una muraglia, insomma, ma qualcosa che gli altir partiti presenti tra gli scranni di Strasburgo e Bruxelles posoltrepassare con facilità. Del resto, il vertice dei presuli dell'Ue era ...

Avvenire_Nei : Comece. Il presidente dei vescovi europei: «Andate alle urne per difendeer i diritti umani» - queenofshocks : RT @lucapagni: I vescovi sulle #ElezioniEuropee2019 : 'Senza l'appello del Papa sui migranti sarebbe andata peggio'. Ma chi si credono, Dio? - lucapagni : I vescovi sulle #ElezioniEuropee2019 : 'Senza l'appello del Papa sui migranti sarebbe andata peggio'. Ma chi si credono, Dio? -