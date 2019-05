huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Nella giornata di ieri gli italiani si sono recati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo e, per la quarta elezione nazionale consecutiva dal 2013, si è registrato un nuovo terremoto nello scenario politico italiano.Protagonisti di questa nuova rivoluzione i due partiti di governo,e Movimento 5 Stelle, che nell’arco di poco più di un anno si sono scambiati peso e posizioni all’interno del quadro politico italiano.Il partito di Matteo Salvini, difatti, nell’arco di poco più di un anno è passato dal 17,4% al 34,3%, guadagnando, in un’elezione con un’affluenza storicamente più bassa, quasi 3 milioni e mezzo di voti, mentre il Movimento 5 Stelle è arretrato pesantemente sia in termini relativi (scendendo dal 32,7% del 2018 al 17,1% di ieri), sia assoluti, perdendo poco meno di 6 milioni di ...

HuffPostItalia : Emorragia M5s verso la Lega - Syn_Thesys : RT @Miti_Vigliero: Ma va? #stranissimo Emorragia M5s verso la Lega - Miti_Vigliero : Ma va? #stranissimo Emorragia M5s verso la Lega -