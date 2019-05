Elezioni Piemonte 2019 | risultati e proiezioni regionali in diretta – LIVE

I risultati delle Elezioni regionali in Piemonte : Arriveranno a partire dalle 14 di lunedì: ma gli exit poll e i risultati delle europee suggeriscono una vittoria del centrodestra con Alberto Cirio

Elezioni amministrative 2019 - gli exit poll e i risultati : in Piemonte Cirio al 45-49% - Chiamparino 36 - 5-40 - 5% - M5s 12-16% : Il centrodestra si avvia a conquistare anche il Piemonte e assumere il controllo di tutte le Regioni del Nord. I risultati veri, quelli dello spoglio, saranno noti soltanto domani pomeriggio, alle 14, quando verranno aperte le urne, ma in base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato a governatore Alberto Cirio è in testa con una forchetta del 45-49%. Il centrosinistra ha affidato la resistenza al presidente della ...

Elezioni Europee - la soffiata di Barbara Palombelli : "Attenti al dato del Piemonte" : "Sarà molto importante il risultato del Piemonte. Da 300 anni la storia d’Italia inizia da lì". Barbara Palombelli dà la sua lettura alle Elezioni di oggi in cui gli italiani sono chiamati alle urne sia per scegliere i rappresentanti locali che quelli europei. In Piemonte si volta per l'elezione de

Elezioni - scrutatore muore in un incidente stradale mentre va al seggio. In Piemonte pensionato soffocato da pezzo di pane : Si stava recando al seggio per le Elezioni europee in cui doveva lavorare come scrutatore, ma è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ed è morto dopo il ricovero in ospedale. È successo questa mattina all’alba a Crotone. La vittima, Valerio Graziano, di 30 anni, era alla guida della sua automobile e stava raggiungendo località Capo Colonna, dove era stato nominato scrutatore. Durante il tragitto, l’uomo, per cause in corso ...

Elezioni - seggi aperti : si vota per il Parlamento europeo - 3812 Comuni e la Regione Piemonte : Dalle 7 alle 23 oltre 62 mila sezioni aperte per il voto. A Torino è stato necessario sostituire 341 presidenti di seggio designati che hanno rinunciato all’incarico

Elezioni regionali Piemonte 2019 : come si vota - candidati e liste. La scheda : Elezioni regionali Piemonte 2019: come si vota, candidati e liste. La scheda Domenica 26 maggio non è solo giorno di Elezioni europee e, per alcuni comuni, di amministrative. Ma sarà anche il giorno delle Elezioni regionali in Piemonte. In questa Regione i cittadini saranno chiamati alle urne anche per eleggere il nuovo presidente e gli altri 50 consiglieri regionali. Elezioni regionali Piemonte 2019: modalità di voto e spoglio Le ...

Elezioni Piemonte : periferie - degrado e immigrazione i temi su cui si gioca il voto : Il risultato di Torino sarà decisivo per il risultato finale delle regionali. Siamo andati a parlare con gli elettori per chiedergli che cosa motiverà la loro scelta

Elezioni Piemonte - il futuro della Tav passa dalle regionali : guida all'altro voto del 26 maggio : Non solo europee, sono 4 i candidati alle Elezioni regionali in Piemonte ma occhio all'election day: a Biella, Verbania e...

Elezioni in Piemonte - il Tar conferma l'esclusione di Casapound : Il Tar del Piemonte ha confermato l'esclusione della lista di Casapound dalle Elezioni regionali del 26 maggio. Con 6 sentenze la seconda sezione ha respinto i ricorsi presentati da Massimiliano ...