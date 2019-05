Coldiretti | il Commissario all’Agricoltura atteso da 50 anni

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Sono quasi 50che nell’ambito della Commissione Europea la responsabilità del settore primario non viene assegnata all’Italia che è il primo Paese dell’Unione per valore aggiunto agricolo ma anche per qualità delle produzioni“: è quanto afferma il Presidente dellaEttore Prandini nell’esprimere apprezzamento per l’annuncio del vicepremier Matteo Salvini di voler puntare sull’agricoltura nella scelta dei commissari europei. “E’ dal 1972 con Carlo Scarascia Mugnozza, nella Commissione Mansholt, che l’Italia non ha un proprio rappresentantenell’ambito della Commissione europea a conferma della disattenzione nei confronti del settore degli ultimi decenni, nonostante la grande rivoluzione che è avvenuta nelle campagne italiane che sono diventate – sottolinea Prandini – una realtà da primato a livello internazionale per sostenibilità ...

d_carella : RT @coldiretti: Gli scenari futuri dell'agricoltura europea in questo servizio di @tgrregioneuropa con l'intervista al Presidente Nazionale… -