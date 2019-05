Chrome | Firefox e Safari per Android sono stati poco sicuri a causa di un bug

Tutte le novità di Firefox - che ora sfida il primato di Chrome : Mozilla Firefox Mozilla ha lanciato una nuova versione di Firefox esaltandone le caratteristiche di velocità di caricamento e protezione della privacy. Così facendo il browser della volpe di fuoco riesce a dimostrarsi nuovamente un valido avversario per Google Chrome . Firefox 67 è stato lanciato martedì 21 maggio per i sistemi operativi Windows, Mac, Linux e Android. La nuova versione di Firefox include miglioramenti che permettono una ...

Bloccare le notifiche su Chrome e Firefox tramite impostazioni : Ormai moltissimi siti hanno inserito la possibilità di ricevere notifiche sui contenuti, un po’ come accade per le App. Di questa funzione spesso si fa un abuso perché si cerca di informare gli utenti di nuovi articoli e novità della pagina. Nella pratica, i siti li inseriscono perché sperano di attirare un maggior numero di […] Bloccare le notifiche su Chrome e Firefox tramite impostazioni

Come eliminare completamento automatico in Chrome - Firefox ed Edge : Se utilizzi spesso il PC in condivisione con altre persone, uno dei maggiori rischi per la privacy e la sicurezza dei tuoi dati, riguarda il completamento automatico che effettua il browser sui moduli dati, password, campi di testo, numeri di carte di credito e suggerimenti google di ricerca. La funzione di riempimento automatico dei moduli e […] Come eliminare completamento automatico in Chrome, Firefox ed Edge