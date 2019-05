BOOM! Taylor Mega al Grande Fratello

davidemaggio

(Di lunedì 27 maggio 2019)All’Isola dei Famosi c’è rimasta soltanto una settimana. Giusto il tempo però perdi far parlare di sè e guadagnarsi le simpatie di Barbara D’Urso. La conduttrice partenopea l’ha voluta in queste settimane a Pomeriggio Cinque e le sta per regalare una nuova opportunità nella prima serata di Canale 5. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi chestasera entrerà nella casa di2019. La prorompente influencer dovrebbe soggiornare a Cinecittà per una settimana in qualità di ospite speciale. Nella casa,porterà con sè i suoi modi di fare sfrontati e la sua vita anticonvenzionale. Sui social, dove è seguitissima, non ha mai mancato di mostrare bellezza e ricchezza. La giovane, oltre a numerosi flirt con un uomini famosi, nasconde anche un passato difficile, in cui ha abusato di sostanze stupefacenti. Già lo ...

Funambolo82 : @vivonelkaos @enricovestri Eh, perché Adele fa boom davvero. Ma pure Taylor Swift. A mio avviso è la tattica di chi… -