Almeno 30 persone sono morte nel naufragio di una barca nella Repubblica Democratica del

Almeno 10 persone sono morte nel ribaltamento di una barca nel sud-ovest della Cina : Almeno 10 persone sono morte nel ribaltamento di un’imbarcazione nel sud-ovest della Cina, nella provincia del del Guizhou; 11 persone, compreso il capitano, sono state soccorse e altre 8 risultano ancora disperse. L’imbarcazione serviva per trasportare passeggeri da un lato

Almeno sedici persone sono state ferite da un’esplosione a Giza - in Egitto : Almeno sedici persone sono state ferite da un’esplosione che ha colpito un pullman turistico nei pressi della necropoli di Giza, il principale sito turistico egiziano. La maggior parte dei feriti sarebbero passeggeri del pullman, investito dall’esplosione avvenuta a lato della

Sparatoria all'università : Almeno sette persone ferite - tre gravi : sette persone sono rimaste ferite - tre di queste versano in condizioni critiche - a seguito della Sparatoria avvenuta all'alba all'interno dell'università di Ball State nello...

L’Arabia Saudita ha bombardato Sana’a - in Yemen - e ucciso Almeno 6 persone : La coalizione guidata dai sauditi nella guerra in Yemen ha bombardato Sana’a, la capitale del Paese in mano ai ribelli houthi, in risposta agli attacchi che avevano compiuto martedì con droni armati contro due stazioni di pompaggio del petrolio in

In Sudan Almeno 14 persone sono state feriti negli scontri con l’esercito : In Sudan il consiglio militare che ha temporaneamente preso il potere dopo la deposizione del presidente Omar al Bashir ha ordinato lo sgombero delle barricate dei manifestanti nel centro della capitale Khartoum: nell’operazione l’esercito ha ferito, anche con colpi di

Almeno 4 persone sono morte nello scontro tra due aerei in Alaska : Almeno 4 persone sono morte, 10 sono state ferite e altre due sono disperse in seguito allo scontro tra due idrovolanti nei pressi di Coon Cove, nel sud-est dell’Alaska, Stati Uniti. L’incidente è avvenuto lunedì verso le 13, ora locale,

Migranti - Almeno 70 persone annegate al largo della Tunisia : un altro barcone in avaria : Due nuove tragedie nel Mediterraneo: si tratta di un barcone che si è capovolto al largo della Tunisia, e ce ne sarebbe un altro in avaria al largo delle coste libiche. Il bilancio per il momento è di 70 morti annegati.Continua a leggere

Migranti - Almeno 70 morti in un naufragio al largo della Tunisia. Pescherecci salvano 16 persone : almeno 70 Migranti sono annegati, oggi, a causa dell’affondamento della loro imbarcazione in acque internazionali, a 40 miglia dalla città di Sfax in Tunisia. Sedici finora i sopravvissuti, salvati da Pescherecci nella zona. Lo riferisce l’agenzia di stampa tunisina Tap. I Migranti, di origine subsahariana, sarebbero partiti dalla Libia e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Al momento sono in corso le operazioni di salvataggio e recupero ...

Almeno 5 persone sono morte in un attentato contro un importante tempio Sufi a Lahore - in Pakistan : Questa mattina una forte esplosione ha ucciso Almeno 5 persone e ne ha ferite 17 in un importante tempio Sufi a Lahore, in Pakistan. La polizia ha detto che tra i morti ci sono tre agenti di polizia, una guardia

Pakistan - medico infetta con Hiv Almeno 90 persone : choc in Pakistan dopo la notizia dell'arresto di un medico che lavorava in un ospedale pubblico, accusato di avere infettato con il virus Hiv almeno 90 persone. Ciò spiega in parte l'anomalo aumento ...

Almeno 15 persone sono morte in India e in Bangladesh per il ciclone Fani : Almeno 15 persone sono morte tra India e Bangladesh a causa del ciclone Fani, che è arrivato nel paese il 3 maggio, con venti fino a 250 chilometri orari. Il ciclone ha colpito la parte orientale del paese, in particolare

Almeno quattro persone sono state ferite dopo che una betoniera è uscita di strada a Roma - per un malore del conducente : Almeno quattro persone sono state ferite a Roma – in via Casilina, all’altezza del Policlinico Casilino – dopo che una betoniera è uscita di strada. Tra i feriti c’è anche il conducente della betoniera, che secondo le prime informazioni avrebbe avuto

Almeno sei persone sono morte in un attacco armato in una chiesa del Burkina Faso : Domenica un gruppo di uomini armati ha attaccato una chiesa protestante nel nord del Burkina Faso, nell’Africa occidentale, uccidendo Almeno sei persone. L’attacco è avvenuto a Silgadji, una località vicina a Djibo, alla fine della messa domenicale delle 11: il gruppo

Almeno 17 persone sono morte per le inondazioni a Sumatra - in Indonesia : Almeno 17 persone sono morte per le inondazioni e le frane a Sumatra, in Indonesia, causate da giorni di intense piogge; ci sono anche nove dispersi. Circa 12mila persone sono state evacuate e centinaia di edifici, ponti e strade sono