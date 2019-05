Pm Di Matteo rimosso da pool stragi Punito per un' intervista | ma ha detto cose note

ilsussidiario

(Di domenica 26 maggio 2019) Mafia, il pm palermitano Nino Diè statodaper un'. Eppure ha, e il caso finisce al Csm.

albertomoni : #dimatteo rimosso dal pool per le stragi di #capaci #capaci #pool #MAFIA #strage #magistratura @lauraboldrini… - nexoslaika : RT @ElioLannutti: 26/5/2019 CRONACA La polemica Di Matteo rimosso dal pool sulle stragi per un’intervista di Salvo Palazzolo PALERMO — Dive… - FormilliStefano : RT @ElioLannutti: 26/5/2019 CRONACA La polemica Di Matteo rimosso dal pool sulle stragi per un’intervista di Salvo Palazzolo PALERMO — Dive… -