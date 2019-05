Motocross | muore pilota cadendo dopo un salto | gara annullata

agi

(Di domenica 26 maggio 2019) Incidente mortale a Cavallara nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di. Al primo giro di una manche, ilRaffaele Mazzola è caduto in une ha perso la vita. Immediato l'intervento del personale sanitario che è prontamente intervenuto esubito interrotta. Nonostante i numerosi e ripetuti tentativi di rianimazione, per Mazzola non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per le procedure del caso e la Federazione Motociclistica Italiana - come riportato dal sito - ha subito annullato la manifestazione.

