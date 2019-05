LIVE Sonego-Federer | Roland Garros in DIRETTA | 0-3 | doppio break di vantaggio per lo

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladi Lorenzo-Roger, match valevole per il primo turno del2019. Comincia il secondo Slam dell’anno e subito in questa domenica ci sarà il grande e atteso ritorno sulla terra rossa parigina di Roger. Il campione svizzero non gioca aldal 2015 e c’è davvero grandissima attesa per il nativo di Basilea, che ieri ha riempito il Suzanne Lenglen per un solo allenamento. Non sarà comunque un rientro semplice per il nativo di Basilea, visto che il sorteggio non gli ha certamente garantito un tabellone semplice. Sulla cartapotrebbe affrontare un mini campionato italiano nei primi turni. Il cammino azzurro dello svizzero comincerà proprio con la sfida contro Lorenzo. Sicuramente un esordio emozionante per il piemontese, che avrà l’onore di giocare sul Philippe Chatrier. Il ...

