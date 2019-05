Il vento debole e il ritmo lento delle sabbie di Marte

meteoweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2019) Sono un tratto caratteristico del look del Pianeta Rosso e sono le protagoniste di spettacolari immagini realizzate da Hirise (High Resolution Imaging Science Experiment), strumento della sonda Mro (Mars Reconnaissance Orbiter) della Nasa: si trattadi, i cui spostamenti sono al centro di uno studio di Geology (articolo: “Boundary condition controls on the high-sand-flux regions of Mars”). La ricerca, coordinata dal Lunar and Planetary Laboratory dell’Università dell’Arizona, ha visto anche la partecipazione di esperti del Centro Goddard della Nasa e dell’Istituto Seti e si è basata sul lavoro svolto dalla fotocamera Hirise dal 2006 in poi. Sono stati utilizzati – riporta Global Science – sia le immagini che i dati estrapolati dal laboratorio di fotogrammetria dell’università, con cui sono stati costruiti dei modelli digitali del terreno (Dtm, Digital ...

