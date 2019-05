Calcio | doppietta Santander | Bologna batte 3-2 Napoli

Calcio - Finale Europei Under17 2019 : Italia-Olanda 2-4. Azzurrini sconfitti nell’ultimo atto - non basta la doppietta di Colombo : A Dublino (Irlanda) per il secondo anno consecutivo l’Olanda ci punisce nella Finale degli Europei Under 17 di Calcio: l’Italia esce sconfitta per 2-4 e deve dire ancora una volta addio ai sogni di gloria proprio all’ultimo ostacolo. Non basta la doppietta di Colombo, i ragazzi del CT Nunziata si consolano con la qualificazione ai Mondiali di categoria. I nostri avversari si calano meglio nella partita e già al 12′ vanno ...

Calcio - piccoli campioni crescono : la doppietta (impossibile) del dodicenne del Barcellona lascia senza parole : “Questo non è un replay”. Così il Barcellona presenta il breve video pubblicato sul proprio profilo Twitter, in cui un piccolo giocatore realizza due gol identici nel giro di un minuto. Il protagonista si chiama Genis Torrelles, ha 12 anni e gioca nelle giovanili della squadra spagnola. La doppietta è stata realizzata durante il match con l’FE Cornellà (vinto dal Barcellona per 5 a 2) L'articolo Calcio, piccoli campioni ...