Ad Amici di Maria De Filippi vince Alberto Urso | nessuna sorpresa ma quale futuro?

(Di domenica 26 maggio 2019)diDe. Gli scommettitori lo sapevano già. I bookmakers infatti davano propriocome vincitore della diciottesima edizione del programma TV guidato daDeche, come da copione, incorona il vincitore annunciato ormai da mesi.Anche la sfida finale tra Giordana Angi edera perfettamente prevedibile, come prevedibile era il trionfo nella categoria del canto. Due ballerini e due cantanti in finale, pure questo era scontato, quanto scontato era il terzo e il quarto posto al ballo a favore del canto.L'anno scorso il trionfo (per niente sorprendente) di Irama. Vittoria meritata, senza dubbio, ma altrettanto scontata come quella diche solo per un momento sembrava essere messa a rischio dal talento di Giordana Angi. Ma per lei non c'è stato niente da fare. AddiDeun tenore che ...

