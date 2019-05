Possono essere le banche ad insegnarci la finanza?

Cancro - ecco perché broccoli e cavoli Possono essere armi contro i tumori : La scienza dà ragione a mamme e nonne quando insistono a far mangiare broccoli e cavoli perché fanno bene alla salute. Questi vegetali della famiglia delle crucifere sono noti da tempo per le loro proprietà antiCancro: un gruppo di ricercatori guidati dallo scienziato italiano Pier Paolo Pandolfi, da tempo negli Usa, ha ora scoperto il perché di questo effetto protettivo, una molecola in grado di spegnere un gene coinvolto nell’insorgenza di ...

Infarto - Ictus - Aterosclerosi - Trombosi - Embolia : colpiscono il doppio dei tumori ma Possono essere evitate : Quando si usa il termine Cardiovascolari si utilizza una definizione riduttiva sintetizzata nell’acronimo CVD (Cardiovascular disease), un termine che raccoglie tutte le malattie che colpiscono arterie e vene e organi diversi: cuore, cervello, polmone. Le chiamiamo Infarto del miocardio, Ictus cerebrale, Embolia Polmonare, Trombosi delle Vene e delle Arterie. Le CVD sono la prima causa di morte e di grave invalidità in Italia, in Europa e nel ...

Nucleo familiare e residenza - Possono essere in due luoghi separati? : Nucleo familiare e residenza, possono essere in due luoghi separati? Forse non tutti sanno che la legge consente di tenere distinti Nucleo familiare e residenza, ovvero individuarli in luoghi separati. Ciò può essere utile per i motivi più svariati: tipico è il caso del figlio disoccupato che vive con i genitori, il quale – attraverso tale distinzione – potrà aver diritto ad agevolazioni di vario tipo (ad esempio una riduzione ...

La Corte Ue : “I rifugiati non Possono essere rimandati nei Paesi d’origine se rischiano la vita” : Un cittadino di uno Stato extra-Ue o apolide non può essere rimandato in un paese dove la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha fissato una serie di paletti per la revoca o il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato per motivi collegati alla protezione del...

Termovalorizzatori - Corte di giustizia Ue ‘boccia’ lo Sblocca Italia : “Non Possono essere esenti da Valutazione ambientale” : Gli inceneritori e i Termovalorizzatori possono essere “prioritari” ma devono in ogni caso passare dalla Valutazione ambientale strategica. La Corte europea di giustizia boccia lo Sbocca Italia del governo Renzi nell’esaminare il ricorso presentato da alcune organizzazioni ambientaliste contro il decreto del 2014 e delle sue norme esecutive del 2016. Il diritto europeo, ricorda la Corte, non impedisce di qualificare gli ...

I nuovi occhiali con Realtà Aumentata di Epson Possono essere collegati allo smartphone : Epson ha lanciato gli occhiali Moverio BT-30C con Realtà Aumentata, che si collegano a uno smartphone Android o a un PC Windows tramite USB Type-C L'articolo I nuovi occhiali con Realtà Aumentata di Epson possono essere collegati allo smartphone proviene da TuttoAndroid.

In Italia non Possono essere riconosciuti bimbi con due papà : Non può essere trascritto nei registri dello stato civile Italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (il cosiddetto 'genitore d'intenzione'). Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione con una sentenza depositata oggi, ...

Gianni Mura : “Certe partite Possono essere giocate così solo ad Anfield” : Gianni Mura su Repubblica definisce l’impresa del Liverpool “un mistero senza fine”. Di più: dice che forse, partite del genere, solo ad Anfield possono essere giocate così. Lo stadio credeva nell’impresa, semplicemente, anche se sembrava quasi impossibile rimontare dolo lo 0-3 dell’andata, soprattutto senza i giocatori più forti, Salah e Firmino. Klopp, che doveva solo vincere, ha invece stravinto, contro un ...

Lotito tuona all’incontro delle Leghe Europee : “le decisioni non Possono essere calate dall’alto” : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha chiesto maggior dialogo in merito alle novità che potrebbero essere apportate al calcio europeo Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel suo intervento a Madrid nell’incontro delle Leghe Europee ha puntato l’attenzione sulla “sovranità dei campionati nazionali e sul valore sociale che ha il calcio“, inoltre ha sottolineato “le responsabilità che hanno i ...

Sigarette Iqos ora Possono essere vendute negli Usa : In soli due anni, 7.3 milioni di persone nel mondo hanno abbandonato le Sigarette e sono passati completamente ad Iqos. La decisione della Fda garantisce questa opportunità ai fumatori adulti ...

Hoverboard e segway elettrici - da chi e dove Possono essere guidati : tutto quello che c’è da sapere sulle regole per la micromobilità elettrica : Pubblicato finalmente il decreto attuativo che regola ‘utilizzo di Hoverboard, segway, monopattini e monowheel. Un piccolo passo verso la diffusione della micromobilità elettrica Il decreto sulla sperimentazione della micromobilità del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è finalmente realtà. Finalmente i piccoli mezzi elettrici che stanno spopolando nelle grandi (ma anche piccole) città potranno essere regolamentati, alla ...

PIL - Tria : Previsioni di crescita per 2019 Possono essere superate : In un clima di cauto ottimismo, il dato del primo trimestre lascia intravedere che la previsione di crescita annuale, 0,2% in termini reali, indicata nel DEF , Documento di Economia e Finanza, ndr, ...

Zingaretti : Salvini e Di Maio Possono essere riassunti con parola ‘opportunismo’ : Roma – La parola che descrive Salvini e Di Maio e’ “opportunismo”. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla convention di presentazione dei candidati dem alle elezioni EUROPEE, sfida il governo gialloverde. “Abbiamo presentato una mozione di sfiducia cosi’ vedremo se i litigi sono veri o finti. E dal giorno dopo raccoglieremo le firme per mandarli a casa”. Sulle candidature al parlamento europeo il ...