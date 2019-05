Cos’è questa storia di Maurizio Belpietro direttore per un giorno dell’Unità

Tommaso Paradiso : “Sarò il regista di una commedia musicale”. E sul nuovo singolo : “Tutti diranno “Cos’è questa cagata?” ma poi la balleranno e io…” : “Tutti al primo ascolto, come è già successo con Riccione, diranno ‘cos’è questa cagata? Poi la balleranno e io farò un sacco di soldi con i diritti SIAE”. Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti è un fiume in piena mentre commenta il nuovo singolo “Maradona Y Pelé”, scritta da lui stesso e prodotta da Dardust, in uscita il 17 maggio. Il brano se la vedrà nella lotta dei tormentoni estivi con Loredana Bertè (“Tequila e San Miguel”) e ...