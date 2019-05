TelevideoRai101 : Roma, ritrovata testa statua divinità - LucaCasalenuovo : Roma, ritrovata la testa raffigurante una divinità negli scavi sotto il Campidoglio @LaStampa -

Unadiin marmo bianco di età imperiale, presumibilmente raffigurante una, è stata rinvenuta a, durante uno scavo archeologico in via Alessandrina. Gli archeolologi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali hanno ritrovato lain ottime condizioni di conservazione. Le dimensioni sono di poco maggiori di un volto a grandezza naturale. Per le sue caratteristiche iconografiche secondo la Sovrintendenza è riconducibile alla figura di una."Una meraviglia",commenta Raggi.(Di venerdì 24 maggio 2019)